Con un fuerte video, Diego Milito anunció que se va de Racing

Con un fuerte video en sus redes sociales, Diego Milito anunció que deja su cargo en Racing. "Tomé la decisión de no continuar, a partir de la próxima gestión, siendo el Secretario Técnico del club. No comparto el modelo ni las ideas del presidente", declaró en un comunicado.

"Hoy me levanté pensando que debía hablarle al hincha y al socio de Racing, que merecen conocer, después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club", manifestó el Príncipe.

En este video dio a conocer sus razones: "El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución", manifestó.

"Simplemente dije un modelo diferente que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia dónde quiere llevar el club. Y eso yo lo respeto a rajatabla ya que es un presidente elegido por los socios", explicó Milito.

"Por otro lado, quiero aclarar que esto no es de ahora, viene de hace un tiempo y lo he hablado en reiteradas oportunidades con él. Me involucré hace tres años para tratar de persuadir y mostrar un camino diferente: el de la profesionalización de un área fundamental como la deportiva. Creo que ha sido exitoso. Con errores y virtudes, los resultados están a la vista", apuntó.

Y agregó: "Pero evidentemente no he sido capaz de convencer. Siento que no he sido escuchado y por eso le dejo el espacio para que pueda seguir con sus ideas. También he escuchado que yo pedía que echen a algunos dirigentes, lo cual es falso. No tengo la potestad para hacerlo. Sólo pedí que me dejen trabajar en paz y respetando los roles. Además, siempre he dicho que los nombres propios no son importantes. Los nombres pasan, siempre lo más importante será el club. Como siempre digo, el escudo por delante de los intereses personales. No hay manager, entrenador o presidente de turno que sea más importante que Racing".