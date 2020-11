El DT de Australia aseguró que sabe cómo ganarle a Los Pumas

El entrenador del seleccionado australiano de rugby, Dave Rennie, aseguró hoy que sabe como ganarle a Argentina, cuando jueguen mañana por la cuarta fecha del torneo Tres naciones que se desarrolla en tierra australiana.



Rennie tuvo tiempo de estudiar el partido de Los Pumas-Nueva Zelanda e identificó las áreas claves que los Wallabies van a tener que atacar para romper la férrea defensa argentina.



El entrenador nacido en Nueva Zelanda señaló: "Es nuestro desafío. Argentina se defendió muy bien. Tienen hombres grandes, fueron muy buenos en ralentizar el balón y luego en poner una pared delante de los All Blacks. Nuestro reto es generar un balón más rápido que eso para crear espacio en el exterior", según consignó el sitio a Pleno Rugby.





Rennie vio el partido y le quedó claro cómo ganó el equipo de Mario Ledesma por 25-15: "Argentina hizo un buen trabajo abriendo el campo la semana pasada ante los All Blcks y cuando los equipos juegan así hay que estar preparado para pasar por el medio de ellos, y apretarlos y abrir la cancha".



Rennie agregó en su análisis; "Creo que los All Blacks intentaron superarlos todo el tiempo pero yo miraba las imágenes y advertía que no se daban cuenta de que Argentina dejaba algunos puntos que pudieron aprovechar".



En particular, Rennie se sorprendió de que los All Blacks no patearan tanto contra Argentina como lo hacen normalmente y finalmente apuntó: "Vamos a tener que mantener la disciplina y no cometer faltas porque Nicolás Sánchez, está en forma y anotó los 25 puntos de su equipo".