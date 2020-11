Beccacece sorprendió con su análisis tras una nueva derrota de Racing

El entrenador de Racing, Sebastián Beccacece, aseguró que su equipo hizo "un partido muy correcto", a pesar de la derrota 2-0 de anoche ante Atlético Tucumán, la cuarta consecutiva en el presente torneo.



"Creo que hicimos un partido muy correcto, muy esperanzador para lo que viene", declaró en rueda de prensa.



"Esta Copa queríamos protagonizarla y no pudimos, pero conseguimos otros objetivos", continuó "Becca" en su análisis.



"Estamos en el camino que nos planteamos: clasificar a la Copa Libertadores 2021 y competir en esta Copa. Estamos orgullosos y esto es la semilla del futuro", añadió.

"No cosechamos los puntos que merecimos", afirmó Sebastián Beccacece en conferencia de prensa tras una nueva derrota de Racing.





"Estoy muy tranquilo donde estoy. Estamos encaminados en esos objetivos principales que nos propusimos", siguió el extécnico de Independiente y Defensa y Justicia.



"Pudimos competir, tuvimos actitud. Estuvieron a la altura los chicos, algo que es complejo. No se guardaron nada y tuvieron sus primeras experiencias", dijo sobre los juveniles que estuvieron en el choque ante el "Decano" tucumano.



El entrenador de 39 años además sostuvo que no habla sobre la política del club tras ser consultado acerca de la continuidad de Diego Milito como Secretario Técnico del Fútbol Profesional.



El excolaborador del entrenador Jorge Sampaoli en la selección argentina se refirió al próximo cruce de Racing ante Flamengo, de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



"La llave ante Flamengo no es un antes y un después en mí carrera", advirtió Beccacece sobre el trascendental enfrentamiento ante el vigente campeón de América, que en la ida se jugará en Avellaneda el próximo martes.