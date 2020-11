¡A Messi se lo respeta! Hinchas del Barcelona contra Griezmann

El miércoles por la noche, Lionel Messi arribó a Barcelona luego de haber participado de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina y, a la salida del aeropuerto, estalló ante la prensa por una pregunta sobre las críticas del exagente de Antoine Griezmann, que habló de un 'régimen del terror' del argentino. "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", disparó La Pulga.

Rápidamente comenzaron nuevamente a crecer los rumores sobre una posible salida de Leo del conjunto Culé una vez que termine su contrato al finalizar esta temporada. Este miércoles, algunos hinchas fueron a la Ciudad Deportiva de Barcelona e increparon al francés. "¡A Messi se lo respeta!", le gritaron al delantero cuando se retiraba en su auto en imágenes que captó GOL.

Las declaraciones de Éric Olhats, exrepresentante de Antoine Griezmann

“Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio con buenos ojos la llegada de Antoine”, disparó el agente de futbolistas.

Y continuó con durísimas palabras: “Su actitud (la de Messi) ha sido deplorable. Le ha hecho sentir su disgusto. Siempre escuché a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él”.

No es ninguna novedad que el delantero francés aún no pudo mostrar su mejor versión desde que llegó a Barcelona. Pero Olhats no tiene ninguna duda que logrará revertir la situación. "Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie", expresó.

Y volvió a responsabilizar a Messi: "La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa (y eso) debe haber dejado su huella. Era evidente y visible”.