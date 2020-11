Se calentó Messi: habló al llegar a España y se despachó con todo

Se cansó Messi. El argentino venía acumulando bronca y este miércoles explotó al llegar a Barcelona. Apenas bajó del avión, tras la victoria de la Selección Argentina en Perú, fue abordado por los medios y le consultaron sobre las diversas declaraciones de personas cercanas a Griezmann que atacaron a su persona con duros dichos.

Primero fue el ex representante, Eric Olhats, quien aseguró que "Messi es el régimen del terror" y después apareció el tío del francés que tiró más leña al fuego. "Con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Hay cosas que todavía no se pueden contar", expresó.

Y su sentencia fue breve pero bastó para entender el presente que vive en el club culé: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club". También se mostró fastidioso por el recibimiento que tuvo: "Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí a uno de Hacienda... Es una locura".

En las últimas horas, su continuidad en Barcelona se puso en dudo teniendo en cuenta el brutal recorte presupuestario que tendrá el equipo para la próxima temporada. Hasta el presidente de la Liga de España se refirió a que será complicado retener al argentino y el Manchester City pica en punta para llevárselo.