A 17 años del debut de Messi: ¿Te acordás cómo fue?

El 16 de noviembre siempre será una fecha especial para el Barcelona. El año 2003, un pibe argentino de 16 años llamado Lionel Messi debutó con la camiseta del primer equipo Culé Fue en un amistoso en el Estadio Do Dragao, en Oporto. Saltó al campo en el minuto 75 para suplir a Fernando Navarro. El técnico azulgrana era Frank Rijkaard y el rival Jose Mourinho, que lo sufriría años más tarde, pero que aquel día se llevó el amistoso 2-0.

Ya han pasado 17 años de aquel día. Un día especial para Leo, que como recuerda el periodista de Barça TV Jaume Marcet, no dijo a ninguno de sus amigos que iba convocado con el primer equipo. Entonces no había ni jugado con el Barça B. “A mí me dijo mi padre que me llevaban a Oporto el jueves (tres días antes). Le había avisado Josep Colomer (exdirector del fútbol base del Barça) que quizá iría. Fue todo muy lindo. Había bastante jugadores con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi y Márquez. Jugar con ellos fue muy bueno”, recordó el propio Leo años después.

Leo volvió al Barça C y al Barça B mientras iba sacando la cabeza en el primer equipo. Su debut oficial no fue hasta casi un años después, el 16 de octubre de 2004 en el Estadi Lluís Companys, en un partido de LaLiga contra el Espanyol.