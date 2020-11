Curioso plan de la AFA: ¿qué hará con Messi cuando se retire?

Con las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi entró en el tramo final de su carrera con la Selección argentina, a la que seguramente le pondrá fin luego de la Copa del Mundo Qatar 2022, pero la AFA quiere que el crack rosarino siga ligado a la institución.

Leandro Petersen, gerente comercial y de marketing de la AFA, dialogó con el diario catalán Mundo Deportivo y contó cuáles son los planes que tiene el ente radicado en la calle Viamonte para la Pulga. "La presencia de Messi es un factor trascendental para la AFA. Es fundamental. Por eso también nuestro desafío es ver cómo trabajamos con él cuando se retire", explica, y agrega que "esto lo venimos pensando desde hace mucho. Es por una cuestión de edad. Se supone que su último Mundial será el de Qatar. Casi imposible que juegue otro".

Por otra parte, Petersen revela que "ya estamos pensando un plan para ver de qué forma trabajar con Messi como una especie de embajador del fútbol argentino. Nosotros estamos convencidos de que jugadores como Leo, como Maradona y las principales figuras históricas, siempre deben estar con la Selección de la mano"

Claudio Tapia y Lionel Messi en el predio de Ezeiza.

En cuanto a los pasos a seguir con Leo cuando decida retirarse, cuenta que "la idea es empezar a hablar desde ahora con el entorno de Leo y ver de qué forma seguir potenciando negocios que sean buenos para la AFA y para él también. Que podamos tener un desarrollo de marca en conjunto cuando él se retire".

De todas formas, todavía no hay apuro: "Aún no es el momento de la charla con el entorno de Leo. Hay un montón de objetivos grandes a nivel deportivo, como la Copa América, los Juegos Olímpicos, el Mundial. No queremos empezar a hablar del post Messi cuando le quedan algunos años de plenitud. Ahora es el momento de ir planificando para ya tener en la cabeza qué cosas desearíamos hacer".