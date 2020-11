¿Qué jugador debutará en Boca ante la conflictiva salida e Pol Fernández?

El volante Diego González, recientemente incorporado, debutará el domingo ante Talleres por la Copa de la Liga Profesional ante la anunciada salida de Guillermo "Pol" Fernández, quien según la secretaría de fútbol que encabeza Juan Román Riquelme comunicó que no quería continuar en la institución.



La secretaría de fútbol publicó anoche un texto en el sitio oficial del club que decía en sus párrafos principales: "Boca Juniors informa en relación al jugador Guillermo Fernández que si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul, de México, una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución".



"Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente". cerró el comunicado.



Hoy hubo una reunión entre el volante de 29 años y el técnico Miguel Angel Russo, y el futbolista se seguirá entrenado en forma normal hasta que termine su préstamo pero no jugará más en el equipo.



González, de 32 años, libre de Racing, hace más de un año que no juega en forma oficial desde el arranque y viene de operarse en octubre del año pasado de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.





En el último partido de Boca, ante Newell's Old Boys, el domingo pasado en el Parque de la Independencia en Rosario, ingresó a los 42 minutos del segundo tiempo por el colombiano Sebastián Villa.



Esta será una de las cinco variantes que el técnico dispondrá para enfrentar al equipo cordobés debido a las ausencias de otros cuatro futbolistas que integran sus selecciones para disputar la tercera y cuarta fecha de la clasificación para el Mundial 2022.



Ellos son Esteban Andrada (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona (Colombia), a los que hay que agregarle a Eduardo Salvio, con un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.



En este contexto, Russo ubicaría a Diego González por Campuzano, a Franco Soldano o Ramón "Wanchope" Ábila por Cardona, a Agustín Rossi por Andrada y a Emmanuel Mas por Fabra.



Gonzalo Maroni jugará por Salvio pero lo hará por la izquierda y Villa pasará a moverse por el sector derecho.



El posible once sería entonces con. Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro Lopez, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastian Villa, Diego González, Nicolas Capaldo y Gonzalo Maroni; Franco Soldano o Ramón Abila y Carlos Tevez.



Boca, líder de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional con seis puntos, recibirá el próximo domingo a Talleres, de Córdoba, desde las 21.15 en La Bombonera, con el arbitraje de Patricio Loustau.