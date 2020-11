Scaloni reveló cómo están Messi y Lautaro y contó por qué convocó a Di María

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló esta tarde en la habitual conferencia de prensa previa al partido del combinado nacional ante Paraguay y reveló cómo están físicamente Lionel Messi y Lautaro Martínez, que llegaron tocados. Además, explicó qué cambió para convocar a Ángel Di María, quien no estuvo en el inicio de las Eliminatorias.

Sobre el capitán, quien está con molestias en el tobillo, explicó que "Leo con nosotros entrenó normal. Es sabido que con su club ha jugado un tiempo porque venía arrastrando una molestia en el tobillo pero que no le impide jugar, así que para nosotros está apto y disponible para jugar mañana. A partir de lo que pase mañana veremos si cambia algo, pero en principio está para jugar".

#SelecciónMayor @lioscaloni: "Siempre queremos ganar, jugamos para eso. Pero vamos partido a partido. El encuentro de mañana, a pesar de los inconvenientes que estamos teniendo, creemos que lo podemos afrontar de la mejor manera". — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) November 11, 2020

Por su parte, Lautaro Martínez ha estado entrenándose de manera diferenciada por molestias en el isquiotibial derecho. Al respecto, Scaloni dijo que "en principio, Lautaro está bien. Veremos hoy cómo responde, pero creemos que va a estar, y eso nos tranquiliza", por lo que si en la práctica de esta tarde en Ezeiza demuestra estar bien, será titular.

#SelecciónMayor @lioscaloni: "En principio, Lautaro (Martínez) está bien. Veremos hoy como responde, pero creemos que va a estar, y eso nos tranquiliza". — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) November 11, 2020

Finalmente, sobre la convocatoria de Ángel Di María y su llamativa ausencia en las dos primeras fechas, Scaloni expresó que "la relación con Di María es perfecta, de hecho de las mejores que tengo acá en Argentina. Si no fue convocado fue porque otros estaban mejor y creímos que ahora era el momento de convocarlo".

El DT del Seleccionado nacional todavía no tiene el equipo titular para jugar mañana a las 21 en la Bombonera, y explicó que "para que tengan dimensión, todavía no vi a Martínez Quarta, llegó, se fue a hacer el testeo y todavía no pude ni hablar. Está todo muy en el aire. El que juegue lo va a hacer bien pero dar nombres de quiénes van a jugar hoy es apresurado".