"Pasé momentos tristes": cruda confesión de un jugador de la Selección

El zaguero central de Gremio, de Brasil, Walter Kannemann, que cuenta con chances de ser titular ante Paraguay por algunos inconvenientes que atraviesan sus compañeros de defensa, reveló que pasó "momentos tristes" cuando no pudo asistir a anteriores convocatorias al seleccionado argentino por lesiones o por haberse contagiado de coronavirus, y ahora se siente "muy feliz" de estar concentrado en el predio de Ezeiza a la espera de otra jornada de eliminatorias.



"Estoy muy contento de estar acá. En convocatorias anteriores tuve problemas con lesiones y por el Covid-19, y pasé un par de momentos tristes, pero ahora ya estoy bien”, explicó Kannemann, de 29 años, que, ante la tardanza en incorporarse de Lucas Martínez Quarta y las dolencias musculares que padecen Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, podría ser titular el jueves ante Paraguay en la cancha de Boca Juniors.

#SelecciónMayor Walter Kannemann deja su análisis de los próximos rivales y la experiencia obligada de la burbuja sanitaria en el predio. pic.twitter.com/xQgvkfELj8 — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) November 10, 2020



“Uno piensa en Paraguay y piensa en un partido duro y difícil. Ellos tienen una naturaleza de ser muy aguerridos y cuentan con un técnico como Eduardo Berizzo que está haciendo un buen trabajo. Creo que Argentina presentó cosas muy positivas en los dos primeros partidos (con Ecuador y Bolivia) ganando los seis puntos, que en estas eliminatorias es muy difícil", le manifestó el entrerriano de Concepción del Uruguay al sitio oficial de AFA.



Kannemann resaltó que las "eliminatorias son difíciles y por eso hay que ir partido a partido. Primero está Paraguay, que es muy duro, y después tenemos que ir a Perú para tratar de conseguir el mejor resultado posible, porque esto recién empieza y cada punto vale mucho”.



El ex San Lorenzo estaba citado pero no pudo asistir a los encuentros con Ecuador y Bolivia del mes pasado y a la hora de analizar las precauciones que se deben tomar para evitar contagios de coronavirus es voz autorizada.



“Hay que tratar de acomodarse a las restricciones que tenemos hoy por la pandemia que estamos atravesando. Pero no es muy fácil y por eso hay que estar atentos. Si bien con los compañeros charlamos y nos juntamos con la debida distancia, siempre tratamos de hacerlo en un lugar abierto. Así intentamos bajar las posibilidades de contagio lo máximo posible. Igualmente el riesgo cero no garantiza el éxito y eso lo sabemos, pero tratamos de hacérselo lo más difícil posible al virus”, indicó.



"Por suerte acá en el predio de AFA existe un espacio abierto muy importante. Se puede disfrutar de la concentración ya que contamos con instalaciones que son muy completas y eso juega a nuestro favor, porque uno puede moverse a pesar de las restricciones que hay”, destacó Kannemann, que en el club de Boedo supo jugar de lateral izquierdo y hasta podría ser una buena alternativa de Tagliafico.