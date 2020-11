¿Scaloni busca una ofensiva sin Messi en la Selección argentina?

Lionel Messi, capitán y emblema de la Selección Argentina, llega entre algodones para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, ante Paraguay (este jueves en la Bombonera) y Perú.

La Pulga arrastra una molestia en el tobillo y por eso, ante Real Betis, fue suplente y jugó apenas 45 minutos. Su intención es poder estar en los dos partidos con la Albiceleste, pero en el cuerpo técnico saben que está tocado.

En caso de que no pueda jugar, el entrenador Lionel Scaloni deberá resolver cómo armar el ataque del equipo sin Messi, su as de espada. ¿Cómo podría ser el ataque de la Selección en caso de que la Pulga no pueda estar ante Paraguay?

Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos

El DT suele utilizar un tridente ofensivo. Ahora, Scaloni volvió a convocar a Ángel Di María, una de las figuras del PSG que regresa al conjunto nacional: podría formar un ataque con Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

Lautaro Martínez y Joaquín Correa

En caso de que Scaloni se incline por otro sistema táctico, reordenando el mediocampo y la delantera, Martínez y Correa podrían compartir dupla de ataque. En el último encuentro ante Bolivia, jugaron juntos: el jugador del Inter asistió al Tucu en el segundo tanto de Argentina, en el triunfo por 2-1.

Lautaro Martínez y Lucas Alario

El delantero del Bayer Leverkusen viene haciendo goles en su equipo y es bien considerado por el cuerpo técnico de Scaloni. Si el DT decide jugar con dos centrodelanteros, podría formar dupla con Lautaro Martínez.

Las variantes que probó Scaloni en los partidos que no tuvo a Messi

CHILE 0 - 0 ARGENTINA (5/9/2019)

En el amistoso en Estados Unidos, Lautaro Martínez fue acompañado por Paulo Dybala y Joaquín Correa en el ataque.

ARGENTINA 4 - 0 MÉXICO (10/9/2019)

Lautaro Martínez fue el único centrodelantero y marcó tres goles en aquella oportunidad frente al conjunto mexicano, en San Antonio, Texas.

ALEMANIA 2 - 2 ARGENTINA (9/10/2019)

Lautaro Martínez repitió como único centrodelantero, con Paulo Dybala por detrás y con Ángel Correa como mediocampista por izquierda. En este encuentro, Lucas Alario ingresó desde el banco y marcó un gol en el empate.

ECUADOR 1- 6 ARGENTINA (13/10/2019)

Scaloni puso una dupla de centrodelanteros, con Lautaro Martínez y Lucas Alario, autor de un gol en esa goleada, en España.