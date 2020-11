Quién es el otro Messi que juega en Newell's, usa la 10 y promete

Messi juega en Newell's y usa la 10. Esa frase es el gran anhelo de todos los hinchas de la Lepra rosarina, pero también es una realidad. Joaquín Messi viste la número 10 en la Quinta división del rojinegro, tiene 18 años y no tiene ningún parentesco con Lionel, el mejor futbolista del planeta.

"No tengo ningún vínculo familiar con Leo. Tampoco lo conozco ni lo vi nunca", aclara el pibe en diálogo con Mundo Deportivo. "No me molesta aclarar que no soy nada de Lionel. Cuando era más chico, en cada cancha que jugaba me preguntaban por el apellido y no me lo tomaba en serio. Ahora, ya más grande, me preguntan muy cada tanto. No tengo problemas con ese tema", cuenta.

Jugar en Newell's, usar la 10 y apellidarse Messi no debe ser nada fácil, pero él asegura que lo lleva con naturalidad. "No sé si llamarme Messi me juega a favor o en contra. Creo que lo único a favor es la coincidencia en el apellido con el mejor jugador del mundo. Y en contra sólo sentí que me jugó un par de veces", como los insultos de un rival en un partido contra Banfield y agresiones aisladas en las redes sociales.

"No tuve la suerte de conocerlo ni saludarlo", cuenta sobre el 10 de la Selección. "Sólo lo vi en un partido a beneficio en la cancha de Newell’s. Yo era muy pequeño. Me encantaría tener una camiseta de Lionel, o una foto, o saludarlo y verlo de cerca simplemente", sueña, como todo pibe futbolero.

Hace unas semanas, firmó contrato con un grupo suizo de intermediación y representación de futbolistas. "Es muy importante por lo que me propusieron y por el trato que me dieron", explicó Joaquín, aunque no dio detalles de su vínculo con Front Group Argentina.

Fue detectado por el ojo de Federico Almerares, ex jugador de River, quien contó cómo juega Joaquín Messi. "Es mediocampista. Tiene técnica, buen remate. Es rápido. La verdad es bastante completo", explica y evita compararlo con la Pulga: "Joaquín es derecho, es volante ofensivo o mixto. Es encarador, gambeteador, dinámico. Hace goles, pero es más asistidor. No es un goleador. Tomamos en cuenta al jugador. Obviamente, que Messi hace ruido. Pero lo elegimos por cómo juega, no por el apellido. Tiene potencial. Además, está en un club como Newell’s, que es modelo en la formación de jugadores y les da lugar a los jóvenes".