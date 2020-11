El médico de Maradona dio detalles desconocidos sobre su recuperación

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona y encargado de la cirugía que se le realizó hace una semana, brindó detalles sobre la salud del 10: cómo decidió internarlo, la abstinencia, qué dice el astro del fútbol mundial y la chance de volver a dirigir.

Esta mañana, en diálogo con radio La Red, Luque comenzó contando por qué decidió internarlo hace casi 10 días. "Fui a la casa porque lo veían raro, confundido. Cosas poco comunes en su personalidad, como su estado de ánimo. Quizás emitía una respuesta sobre algo de lo que no se estaba hablando", relató.

"La verdad es que sentí que era un buen momento para llevarlo y estudiarlo un poco. No hay una relación médico-paciente de un paciente muy interesado en su salud. Ese día no me costó tanto convencerlo, pero venía detrás de varios intentos. Entré a su pieza y él me decía lo de siempre 'no, tordo'", agregó Luque sobre las horas previas a la cirugía.

Luego se refirió a la abstinencia que está sufriendo el 10 y aseguró que no tiene nada que ver con su adicción a las drogas, superada hace años. "Cuando en el postoperatorio sale a caminar conmigo, le dije que se tenía que quedar y se puso agresivo en el sentido de querer manejar él la situación. La abstinencia se manifestó con sudoración, taquicardia, euforia y eso hacía peligrar la neurocirugía si él se iba a su casa. Pero era todo esperable, no nos sorprendió", explicó.

"Cuando hablé de abstinencia me refería al alcohol, no a drogas, gracias a Dios. Esos temas nunca están solucionado, sí están tratados. En el último tiempo Diego tomaba una copa y le hacía mal. No es un gran consumidor, pero es todo un cuadro por los fármacos que toma", aclaró.

"Hay médicos que no se animan ni a decirle 'Hola Diego'. Yo diferencio mucho el amor y el respeto que le tengo con lo que hay que hacer por su salud"

Con respecto a la recuperación del DT de Gimnasia y Esgrima, dijo que "Diego hoy es una persona que con mucha lógica, me mira y me dice 'Luque qué hago acá'. No se quiere ir violento. Hay que pensar muchas cosas, que es una persona de 60 años, que tiene autonomía, lucidez. ¿Hasta dónde se le puede imponer?", agregando que ha dialogado mucho con la familia en las últimas horas y que es muy probable que luego de recibir el alta, Maradona se instale en una casa en Nordelta.

Finalmente, sobre la posibilidad de que siga dirigiendo al Lobo, explicó que "hay que discutir muchas variables y nadie va a tener una razón en ese sentido. A mí me lo preguntás y te digo que a nadie hay que quitarle su trabajo, más si lo apasiona y le da vida. Yo creo que Diego donde menos sufre presiones es en una cancha".