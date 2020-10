Escalofriante: Luca Marini sale volando en Moto2 y termina en el hospital

Cold track temperatures are wreaking havoc out there! uD83EuDD76@_Nicco23 and Jason Dupasquier have also fallen at Dunlop, with @Denizoncu53 down at the last corner! uD83DuDE31#FrenchGP uD83CuDDEBuD83CuDDF7 pic.twitter.com/CzsnmvFGYu