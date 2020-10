Tevez habló de todo: su gol más importante, sus ídolos y la rivalidad con Messi

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, protagonizó anoche un vivo de Instagram junto a un humorista en el que habló de varias cosas de su carrera: su gol más importante, sus ídolos, su arrepentimiento por irse a China y la rivalidad con Messi en la Selección argentina.

"Creo que este último gol fue el más importante", comenzó diciendo el Apache sobre el tanto a Gimnasia y Esgrima que le dio a Boca el título en la Superliga. "Por lo que me pasó a mí, no es por nadie. Fue una pelea interna, de tanto tiempo, tantos años, mi ida a China y el hecho de no poder revertir esa situación Fue algo tan profundo que es difícil explicarlo", agregó.

Sobre su decisión de irse a China y las críticas que recibió, Tevez contó que "siempre hice lo que sentía, no me arrepiento de nada, siempre traté de seguir a mi corazón y por eso después de jugar una final de Champions me volví para Argentina. Lo hice con China, sentía que me tenía que ir, recobrar fuerzas y volver fuerte, pero me encontré con un montón de cosas que hacían que no pudiera levantar las piernas".

A la hora de mencionar a sus ídolos, Carlitos pasó por varios ámbitos distintos: el fútbol, el básquet y la música: Diego Maradona, "el mejor de todos"; Michael Jordan, "uno de los más grandes, conocerlo fue muy impresionante"; y la Mona Jiménez, a quien vio en vivo por primera vez a los 13 años y cada vez que va a Córdoba aprovecha para ir a verlo: "Sigo siendo el nene que ve a su ídolo, tengo devoción por él".

Por último, el Apache se refirió a su relación con Lionel Messi y a los viejos rumores que hablaban de un distanciamiento entre ambos en la Selección argentina: "Siempre se hizo esa rivalidad, Tevez-Messi, que nunca hubo. Siempre tuve admiración por él, tengo mucho respeto por lo que es. Cuando no me llamaban a la Selección decían que era él y nada que ver", cerró Carlitos.