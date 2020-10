De campeón a campeón: el sentido mensaje de Novak Djokovic a Gustavo Fernández

View this post on Instagram

Such an admiration for wheelchair tennis players. Truly inspiring to see them battle on the tennis court. How do they move the wheels,turn and hit the ball at the same time...? Truly amazing! Pleasure watching @gustifernandez4 @shingokunieda true champs. u041fu043eu0442u043fu0443u043du043e u0441u0430u043c u0444u0430u0441u0446u0438u043du0438u0440u0430u043d u0441u0432u0430u043au0438 u043fu0443u0442 u043au0430u0434u0430 u0433u043bu0435u0434u0430u043c u0443u0436u0438u0432u043e u0442u0435u043du0438u0441 u0443 u043au043eu043bu0438u0446u0438u043cu0430. u0424u0435u043du043eu043cu0435u043du0430u043bu043du0438 u0441u0443 u0438 u0445u0432u0430u043bu0430 u0438u043c u0448u0442u043e u043fu043eu043au0430u0437u0443u0458u0443 u043au0430u043au043e u0458u0435 u0438u0441u0442u0440u0430u0458u043du043eu0441u0442 u0443 u0436u0435u0459u0438 u0434u0430 u0441u0435 u0431u0430u0432u0438u0448 u0441u043fu043eu0440u0442u043eu043c u0458u0430u0447u0430 u043eu0434 u0445u0435u043du0434u0438u043au0435u043fu0430. ud83dude4fud83dudc4fud83dudc4cud83dudcaaud83cudfbe