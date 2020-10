Reapareció D'Onofrio y reveló en qué se unieron River y Boca

Luego de algunos meses sin mostrarse públicamente, el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, repasó la actualidad del fútbol argentino, que aún no tiene fecha confirmada para su regreso, y reveló en qué se unió con su par de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal.

En diálogo con TyC Sports, el mandatario del club de Núñez dijo que "nosotros no vemos bien que el año que viene no haya descensos. Tenemos un fútbol argentino que lo tiramos para abajo. Sin descensos pierde valor, entusiasmo. Vamos a ser 28 equipos y el dinero de televisión va a ser menos. Queremos que haya descensos, pero la mayoría decide", comenzó marcando D'Onofrio.

En esa misma línea, D'Onofrio reveló que "River no está de acuerdo pero hay una mayoría que aceptamos. Voy a intentar con Boca en tratar de convencerlos a que empiece el otro campeonato que lo repensemos. No es bueno que no haya descensos".

"Hay enormes coincidencias con Boca para mejorar el fútbol argentino. River y Boca están haciendo cosas juntos y esto beneficia al fútbol argentino", explicó el mandatario Millonario, y argumentó que "necesitan que los dos estén en la misma línea. Las ideas se discuten y es lo mejor. Si escuchan a Ameal y a mí vamos a coincidir en muchos casos".

Para cerrar, Rodolfo D'Onofrio destacó que "tengo mejor relación con Boca ahora que antes. Con Angelici empecé teniendo buena relación pero luego no fue así y no producto mío. Con Ameal tenemos coincidencias en el diálogo. Con Angelici tenía un poder muy grande por la relación con Macri y se dialogaba menos. Nos respetamos y hay una idea común".