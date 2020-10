¿Qué se dijeron? Cavani dio detalles de una dura pelea con Messi

El último partido que disputó la Selección argentina fue hace casi un año, cuando igualó 2 a 2 ante Uruguay el 18 de noviembre de 2019 en Israel, y ese día Edinson Cavani y Lionel Messi protagonizaron un picante cruce verbal y ahora el uruguayo reveló detalles de aquella discusión.

Durante el encuentro, Cavani se encargó en muchos pasajes del mismo de ayudar en defensa y hacerle marca personal a Messi, con quien empezó un intercambio de palabras que se fue poniendo picante con el correr de los minutos y terminó en una acalorada discusión en la que tuvo que intervenir Luis Suárez, amigo de la Pulga, para tranquilizarlo.

En diálogo con ESPN, Cavani reveló que "yo soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen. Son cosas que pasan dentro de la cancha. A veces las palabras duelen, entonces a veces me molestan esas cosas y me enojo. Fue un cruce de palabras, el fútbol sigue y las cosas siguen y se termina ahí".

Aunque agregó más detalles de la discusión, el uruguayo no reveló qué fue lo que se dijeron: "Cosas que quedan en el campo. Nos dijimos, aclaro. Yo también tengo mi equivocación y nos dijimos los dos".

"No sólo Messi me gritó cosas y yo fui un santo en la cancha. Yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, me enojé. Pero termina ahí", concluyó el flamante delantero del Manchester United.