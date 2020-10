Los 60 de Maradona: un año de fútbol, política, solidaridad y discusiones

En el último año, Diego Armando Maradona, quien hoy cumple 60 años, se salvó del descenso con Gimnasia, renunció por dos días como entrenador, criticó a Juan Román Riquelme, apoyó a Nicolás Maduro, Evo Morales y Alberto Fernández y participó en incontables movidas solidarias.

El último año de Maradona estuvo, como casi todos los anteriores, marcado por un fuerte compromiso político y social, por algunos inconvenientes de salud que superó y por declaraciones cruzadas con personalidades de la política y el fútbol.

Noticias Relacionadas Espectacular video de estrellas mundiales saludando a Maradona por su cumpleaños 60

Involucrado en política

En noviembre de 2019 dijo que "se hizo justicia" con la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que pasó un año y siete meses preso.

Ese mismo mes lamentó el "golpe de estado orquestado en Bolivia" que forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, a quien Maradona consideró "una buena persona que trabajó siempre por los más humildes"

En enero de este año viajó por unos pocos días a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro y brindarle su "apoyo político".

El 13 de octubre aseguró que el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) le arruinó la vida "a las próximas dos generaciones de argentinos".

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este Gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este Gobierno no es de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner). Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", sostuvo.

La emoción por sus goles en México '86

En junio, a 34 años de los dos goles que le anotó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, contó que se "sigue emocionando" cuando ve el segundo tanto que anotó, conocido como 'El gol del siglo XX'.

"Yo fui el capitán de un equipo que se rompió el alma para ganar. Todos jugamos, todos metimos", dijo el 22 de junio.

Renovación de contrato

En junio acordó su continuidad como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta diciembre de 2021.

"Mi corazón es azul y blanco. Vamos por más", escribió en su Instagram luego de que una multitud de hinchas se agolpara a las puertas del club para pedir que siga como técnico.

Antes, en diciembre, había renunciado porque el actual presidente (Gabriel Pellegrino) no iba a presentarse a las elecciones del club, pero dio marcha atrás dos días después con su decisión porque Pellegrino se presentó y fue reelecto.

Continuos homenajes

Cada vez que Gimnasia y Esgrima La Plata jugó de visitante, Maradona fue homenajeado por los directivos y los hinchas del club rival.

La nueva Mano de Dios

En abril, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió dar por finalizada la temporada y anular los descensos, el entrenador de Gimnasia, que estaba en zona de descenso, se refirió a quienes aseguraban que se trataba de una nueva "mano de Dios".

"Hoy nos tocó esta y muchos dicen que es una nueva mano de Dios. Pero yo esa mano hoy se la pido para que termine con esta pandemia y el pueblo pueda volver a vivir su vida, con salud y feliz. Quiero que quede bien claro que nosotros no festejamos la suspensión del torneo y tampoco la eliminación de los descensos. Nosotros queríamos zafar en la cancha", dijo.

Temor por el coronavirus

Por consejo de sus médicos, se ausentó de muchos entrenamientos y amistosos de Gimnasia y Esgrima La Plata para evitar contraer coronavirus.

"Tiene muchos factores: exceso de peso, hipertensión, fue recientemente operado y está al límite de los 60 años", explicó uno de sus médicos, Pablo Del Compare.

A principios de este mes fue sometido a una prueba de coronavirus, que dio negativa, tras haber estado en contacto con el jugador del Lobo Nicolás Contín, que se contagió de covid-19.

Solidario

Este 30 de octubre, el día de su cumpleaños, comienza una campaña solidaria llamada "Las 10 del 10", organizada junto a la Cruz Roja Argentina.

Maradona donará "camisetas firmadas, alimentos y obras de infraestructura" a diez ciudades argentinas.

En agosto donó 1.000 camisetas a niños hinchas de Gimnasia en el marco de una campaña organizada por el club por el Día del Niño.

También participó de la campaña "Juntos por Sudamérica", organizada por la Conmebol y donó una réplica autografiada de la camiseta que utilizó en el Mundial de México 1986.

Además, durante la pandemia colaboró con varios comedores populares de barrios humildes.

Renuncia a la FIFA

En julio Maradona renunció como embajador de la FIFA porque el presidente del órgano rector del fútbol mundial, el italosuizo Gianni Infantino, nombró como presidente de la Fundación FIFA a Macri.

"Es increíble que Macri, después de engañar durante cuatro años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del FMI (Fondo Monetario Internacional), él nos volvió a endeudar de por vida", dijo.

Otro capítulo de su pelea con Riquelme

En diciembre criticó nuevamente al exfutbolista Juan Román Riquelme, con quien está enfrentado desde 2009, cuando Riquelme renunció a la selección argentina que él dirigía.

"Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor (Mario Pergolini) y ese ídolo futbolístico (Riquelme) no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima apoyan al peor presidente de la historia del club", dijo antes de las elecciones que ganó Jorge Amor Ameal, con Pergolini y Riquelme como vicepresidentes.

También tuvo discusiones verbales con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, a quien también dirigió en la Albiceleste, y con el exdelantero de Estudiantes Gastón 'la Gata' Fernández, tras el clásico que se disputó en noviembre de 2019.

Mejor de salud

"¿Se acuerdan que había un zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante? (...) Lo tenían empastillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Recen por él", dijo su hija Gianinna Maradona en noviembre.

"Tiene ansiolíticos recetados desde hace tiempo. Medicamentos que continuamos porque algunos no se pueden sacar. El cuerpo tiene una tolerancia y retirarlos en forma drástica puede comprometer la vida del paciente. Por momentos tiene excesos de alcohol, por momentos no. Diego Maradona es un paciente difícil, particular. Todo el mundo lo sabe", precisó uno de sus médicos, Leopoldo Luque.

Este año, Maradona aprovechó la pandemia del coronavirus para rehabilitarse de una lesión en la rodilla derecha y bajó notoriamente de peso tras un estricto plan de entrenamiento que le armaron sus médicos.

La vuelta al fútbol

Este viernes, día en que cumple 60 años, su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, recibirá a Patronato en la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Sebastián Meresman/EFE