Milito aseguró que Racing puede pelear la Copa Libertadores

Diego Milito, secretario técnico de Racing Club, aseguró que el conjunto albiceleste, dirigido por el técnico Sebastián Beccacece, "tiene con qué pelear en la Libertadores", torneo en el que enfrentará a Flamengo de Brasil en los octavos de final.



"Racing tiene con qué pelear en la Libertadores. Estamos muy confiados y espero que hagamos una buena llave ante Flamengo", dijo Milito, uno de los máximos ídolos de la institución de Avellaneda.



En referencia al equipo de Río de Janeiro, campeón vigente del torneo más importante del continente, aseguró que será "una buena prueba" para evaluar el potencial de La Academia.



"Tomamos de buena manera que nos toque Flamengo. Soy muy positivo a pesar de la jerarquía que tienen. Es una buena prueba", sostuvo en diálogo con TyC Sports.



El exfutbolista bicampeón con Racing en 2001 y 2014, además expresó su "preocupación" por la utilización del VAR en la Copa Libertadores.



"Me preocupa cómo se pueda utilizar el VAR en la Copa Libertadores. Más que nada por cómo se utiliza en algunos casos y no en otros", manifestó.



Milito, de 41 años, por último se refirió al interés que mostró el Palmeras de Brasil en contratar al entrenador Beccacece.



"Sabía del interés de Palmeiras por Sebastián Beccacece, pero nunca me preocupo porque él está muy feliz y cómodo en el club", concluyó Milito