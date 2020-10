La LPF se pone contra River y el deseo de Gallardo

El vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y titular de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, no quiere que el equipo de Marcelo Gallardo juegue el domingo ante Banfield en el predio de River Camp por "un tema de imagen".



“Sentimos que transmitir el partido en un predio de entrenamiento no es lo que buscamos: el artículo 28 de la Organización y Transmisión de la LPF habla de un mínimo de 15.000 espectadores", dijo hoy Malaspina en TyC Sports, con lo cual puso en duda el escenario que propuso River para jugar sus partidos como local por la Copa de la Liga Profesional, torneo que comenzará el viernes próximo.





El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, estuvo reunido el sábado con Carlos Tapia y hubo un acercamiento con la AFA para que la institución "millonaria" juegue en el predio River Camp de Ezeiza, ya que el estadio Monumental está en obra.

River plantea que realizó reformas en el predio de Ezeiza con el fin de no tener un gasto de alquiler para jugar por la Liga Profesional, ya que debe pagar un alquiler a Independiente para jugar la Copa Libertadores.



Así las cosas, Malaspina subió la apuesta en lu declaraciones y agregó que le podía prestar a River el estadio de la Paternal.



“Si es un tema económico, ayudaremos a River para que juegue en un estadio adecuado para la imagen que queremos dar de la Liga del fútbol argentino", señaló el dirigente, quien sostuvo que "el hecho de que D'Onofrio pida algo no quiere decir que en forma automática se conceda".



"No es lo indicado transmitir desde un mangrullo que hacerlo desde cabinas preparadas técnicamente para cumplir esa función", agregó Malaspina.



River entregó la semana pasada un informe técnico a la LPF con las reformas que se hicieron en el predio para jugar los partidos allí, posibilidad que le negó en su momento la Conmebol aunque para la institución millonaria no debería haber problemas para el fútbol local.