Lindsey Vonn muestra su cuerpo sin tapujos tras las críticas: "Soy 100% natural, sin botox, sin retoques"

Lindsey Vonn ha salido al paso de los mensajes que recibe en las redes sociales cada vez que cuelga una foto en traje de baño. La esquiadora ha querido mostrar su malestar por estos comentarios al tiempo que ha reivindicado lo orgullosa que está de su cuerpo, además de advertir que nadie debería avergonzarse por su apariencia.

"Últimamente he publicado bastantes fotos en traje de baño, lo que da más miedo de lo que parece. Incluso como deportista, hay comentarios despiadados que destrozan mi cuerpo y admito que a veces me duele", apunta Vonn.

La campeona olímpica en descenso ha llegado a publicar algunos de los mensajes que ha recibido al tiempo que ella pone en valor su cuerpo: "Siempre recuerdo cómo mi cuerpo me ha ayudado. a lograr cosas asombrosas en mi vida y estoy orgulloso de lo fuerte que soy. No soy talla cero y eso está perfectamente bien para mí. Soy una persona normal y, a veces, me encorvo, mi estómago se dobla, mi celulitis se nota en mi trasero, o no completo bien la parte de arriba de mi traje de baño", explica.

Vonn también avanza que nunca se someterá a una operación de cirugía ni retocará sus fotos: "Puedo prometer que nunca retoqué mis fotos con Photoshop y estoy orgullosa de que nunca me sometí a ninguna cirugía plástica. Sin Botox, sin rellenos, sin mini cirugías. Literalmente, nada. Soy 100% natural y 100% Lindsey. Así que para cualquiera que se sienta cohibido o deprimido por su apariencia; Mantente fuerte, saludable y ámate a ti mismo sin importar lo que digan los que te odian".