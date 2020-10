Barcelona ganó un partidazo y hundió al Real Madrid, pero en básquet

En la previa del clásico que se jugará mañana en el Camp Nou, Barcelona y Real Madrid se cruzaron en la Euroliga de básquet, y la victoria fue culé por un ajustado 79 a 72. El conjunto catalán ejecutó una notable producción y terminó ganando por un margen menor del que se dio durante buena parte del desarrollo.

De hecho, el primer tiempo del encuentro terminó favorable para los dirigidos por Jasikevicius, por un inapelable 48-27. Real Madrid, con argentinos en cancha, sumó su cuarta derrota en cinco presentaciones y ocupa una imprevista 16ta colocación, solamente por encima de Asvel Villeurbanne de Francia (0-2) y Khimki de Rusia (0-5).

En Barcelona, que alcanzó la cima de la tabla con un record 4-1, junto a Zalgiris Kaunas, de Lituania, no jugó el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket). Por su lado, el elenco ‘merengue’ contó con las participaciones de los tres argentinos de su plantel.

Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) anotó 7 tantos (1-4 en dobles, 1-5 en triples, 2-2 en libres), repartió 6 asistencias y capturó 2 rebotes, mientras que el escolta Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no encestó puntos (0-3 en tiros de cancha), aunque sí tomó un rebote, entregó un pase gol y propició un robo. Gabriel Deck (ex San Lorenzo) aportó 2 puntos (1-2 en dobles) y un rebote.