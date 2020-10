Koeman, un enorme elogio a Messi y otro palito para Griezmann

Ronald Koeman, sacó pecho tras la goleada del Barcelona ante el Ferencváros húngaro (5-1) en la jornada inaugural de la Liga de Campeones. El entrenador analizó el juego, se refirió a la ausencia de Antoine Griezmann y no ocultó su felicidad por la actuación de Lionel Messi, una de las figuras de la cancha.

"Si Messi hace un partido como el de esta noche no puedo quejarme, ayudó al equipo, trabajó, hizo el gol de penal. En mi época yo también marcaba goles de penalti y no es fácil. Si no marca pero da dos asistencias, no se le puede pedir más", expresó tras el encuentro jugado en el Camp Nou.

Del encuentro, señaló: "Estoy satisfecho, pero lo único con lo que estoy descontento a veces es cuando bajamos un poco el ritmo de partido. Pero si el equipo es capaz de aumentar ese ritmo creo que seremos muy buenos. Si bajamos esa intensidad es cuando llegan los problemas".

Para cerrar, se refirió al francés y no dio vueltas: "Que Griezmann no haya jugado hoy no significa que vaya a ser titular en el clásico. Por la competencia que hay, Trincao está en disposición de disputarle el puesto a Griezmann, igual que a otros jugadores. Hay competencia por la derecha y por la izquierda".

Koeman y sus dirigidos no tendrán respiro ya que el sábado se enfrentarán en el clásico ante el Real Madrid y la próxima semana viajarán a Turín para el choque frente al campeón de la Serie A en el primer duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desde que el portugués se marchó del Real Madrid.