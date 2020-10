La terminante decisión de la Premier tras la polémica entre el Kun y una jueza de línea

Sergio Agüero fue noticia ayer por su actitud ante la jueza asistente Sian Massey-Ellis cuando la tomó levemente del cuello en un reclamo por un saque de banda en el triunfo de Manchester City ante Arsenal. Pero, a pesar de las diversas reacciones en redes sociales, la FA inglesa decidió no sancionar de oficio al delantero.

Agüero protagonizó una acción polémica cuando a los 42 minutos del primer tiempo sujetó con la mano izquierda en la nuca de Sian Massey por marcar un lateral a favor del Arsenal. El argentino, quien volvió a la actividad recuperado de una lesión desde el 22 de junio, le objetó la decisión por entender que la pelota había rebotado en él cuando estaba fuera de la cancha.

La acción del "Kun" tampoco fue apercibida por el árbitro de ese encuentro, Chris Kavanagh. Las reglas, según The Guardian, establecen que tocar a un árbitro "no es una ofensa a menos que se haga de manera agresiva o amenazante" y el mismo medio expresó que la FA decidió no investigarlo por que no recibirá ninguna pena de oficio por lo ocurrido.