Contundente defensa de Guardiola tras el polémico gesto del Kun Agüero

El delantero argentino Sergio Kun Agüero volvió a jugar hoy tras 117 días de ausencia en el triunfo del Manchester City, por 1 a 0, ante el Arsenal, y en él el ex Independiente protagonizó una acción con la jueza de línea que le valió algunas críticas, por lo que luego del encuentro Pep Guardiola lo defendió con una frase contundente.

A los 42 minutos del primer tiempo, el Kun sujetó con su mano izquierda en la nuca a la jueza de línea Sian Massey por marcar un lateral a favor del Arsenal.

El argentino, cuyo último partido había sido el 22 de junio, le objetó la decisión por entender que la pelota había rebotado en él estando afuera de la cancha.

"Conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema de esa situación, busquen en otro lado", respondió Josep Guardiola, entrenador del equipo, ante la consulta de la prensa luego del partido.

Aunque la acción no pasó a mayores, el Kun recibió muchas críticas. Sin embargo, no hubo informes hasta el momento y Sian Massey no hizo declaraciones al respecto.