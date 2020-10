¿Qué ha pasado con el campeonato de futbol argentino?

Debido a la pandemia, muchas actividades deportivas se han suspendido y en este caso, el torneo de futbol argentino no es la excepción. Como todos, se ha visto afectada, pero sin bajar los ánimos a pesar de que, fueron seis meses en los que no hubo competencias ni nada a partir del momento en que el presidente declaró la cuarentena obligatoria en el país en Marzo; hace pocos días comenzaron los jugadores a pisar el campo de futbol para prepararse y volver a deleitar a todos los fanáticos de este gran deporte, conocido como “el deporte rey”.

El comienzo delos entrenamientos dependen entre los equipos que fuesen a competir localmente, de ligas mayores (como los equipos o clubes que participen en la Copa Libertadores) y los que comienzan realizando juegos amistosos. Y en base a esto, pues se decidió cuándo se harían los entrenamientos previos a los encuentros así, poder intentar establecer oficialmente un calendario de campeonato de futbol en Argentina.

En abril se suspendió lo que fue la Copa de Superliga, pero ya después de haber pasado todos lo jugadores por el exhaustivo protocolo médico (más, tras haber sufrido algunos de ellos de la Primera División, el coronavirus) en agosto pudieron empezar los entrenamientos, de igual manera, seguirán haciéndose los chequeos respectivos constantemente para evitar posibles futuros contagios. Es normal que se mantenga este temor, por eso que los jugadores practicaban en grupos cerrados, pero a partir de esta semana pasada ya podrán entrenar entre grupos de 40 jugadores.

El gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habían dicho que lo jugadores pudieran retornar al campo de futbol para finales de este mes (con todas las medidas de seguridad), pero lo mejor es que, sea para principios de octubre en adelante y otros equipos/categorías, dando oportunidad de evaluar mejor las estructuras de los partidos siguientes. La AFA estableció un formato de competencia (fases) donde la primera fase se llamará “campeón 2020” y la segunda será de “complementación de copa 2020” con el fin de destacar a los equipos que puedan participar en torneos internacionales.

Después que jueguen los equipos ganadores de la primera fase, los que ganen podrán tener otro encuentro para determinar quién será el ganador del torneo argentino de futbol y por supuesto, participar como representante de Argentina en el torneo de Copa Libertadores. Hay que resaltar que, hay que esperar finalice la segunda fase (con el mismo formato que la primera) para que el ganador final de cada una, defienda su cupo para participar en el tan ansiado torneo sudamericano.

Esto es importante saberlo, sobre todo para aquellos fanáticos no solo del deporte del balompié sino, a quienes les interesa apostar y ganar un dinero extra (hasta 200 euros) de manera segura a través de las apuestas deportivas; deben estar muy atentos a las fechas y los equipos que van a jugar. Si no lo has hecho, una de las formas más fáciles para empezar es, adquirir los bonos de casas de apuestas deportivas que te dan cuando te registras por primera vez, sin olvidar leer siempre los términos y condiciones.

Así que, sabiendo todo esto, lo que se sabe de las rondas siguientes y/o las fechas de partidos en el marco de las eliminatorias sudamericanas, Argentina jugará el 13 de Octubre en Bolivia, según fecha FIFA. A prepararse y estar atentos al cuadro de posiciones de los equipo