Pella no da más de bronca y podría tomar una drástica decisión

Luego de quedar eliminado en segunda ronda de Roland Garros, el Grand Slam francés, al perder en sets corridos ante el español Pablo Carreño Busta, el tenista argentino Guido Pella está analizando tomar una drástica decisión con respecto a su carrera debido a que no está conforme con su rendimiento.

El bahiense sufrió una categórica derrota, por 3-6, 2-6 y 1-6 y luego del encuentro habló en conferencia de prensa, donde fue muy sincero y autocrítico y reveló que no sabe si tiene ganas de jugar los próximos torneos del circuito.

"Fue un partido para el olvido. Él jugó bien y yo no pude hacer nada. Estaba pensando en cualquier cosa menos en el partido. Las pocas veces que intenté no salió nada", dijo al analizar el duelo de hoy.

Y luego reconoció que "vengo de semanas duras. Me voy a tomar unos días para ver qué hacer. Con estas pocas ganas para luchar no se puede. No sé si tengo ganas de volver pelear los partidos".

Finalmente, claramente fastidiado por una nueva derrota y por el rendimiento mostrado, avisó que "estoy anotado en todos los torneos pero con esta actitud me vuelvo a mi casa".