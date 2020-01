Sara García disfruta de paisajes de Arabia mientras avanza etapas

La motociclista española Sara García está disfrutando los paisajes del desierto de Arabia Saudí mientras avanza etapas en el rally Dakar, no exenta de sufrimiento, sobre todo en esta tercera etapa donde llegó "machacada".



La zamorana explicó a Efe que la tercera etapa del Dakar, un bucle de 427 kilómetros con punto de inicio y final en Neom, tuvo "unos paisajes preciosos", pero también los últimos 150 kilómetros muy duros.



"Han sido todo de piedra. Esa última parte ha sido durísima", dijo García, que compite en el Dakar junto a su pareja Javi Vega en la categoría de los "originales", en la que deben reparar ellos mismos su moto sin ayuda de mecánicos.

Tercera etapa superada por Sara García en el rally Dakar no exenta de dificultades. Ánimo y mucho gas!!! pic.twitter.com/g39KdxZxbw — COPE Zamora (@CopeZamora) January 7, 2020





La motociclista reconoció que para este segundo Dakar que corre le ha servido bastante la experiencia del año pasado en el desierto de Perú, "sobre todo en esta categoría que tienes que ser súper meticuloso con el tiempo".



"A parte, el cambio de localización me ha venido estupendo, porque las dunas no se me dan de todo bien, así que creo que este año salvaré esa cuarta etapa del año pasado", dijo García sobre la cuarta etapa del Dakar 2019 donde tuvo que abandonar.



El rally Dakar 2020 se disputa íntegramente en Arabia Saudí, con doce etapas del 5 al 17 de enero y un recorrido de casi 8.000 kilómetros, de los que más de 5.000 son cronometrados, con inicio en Yeda y final en Qiddiya, una ciudad de ocio que se está construyendo a las afueras de la capital Riad.