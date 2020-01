Peterhansel: "Viene bien después de tantos problemas"

Stéphane Peterhansel consiguió su primer triunfo parcial y no ocultó su alegría. Luego de un par de etapas donde no consiguió ser constante, el francés encaminó el rumbo y dejó en claro que es un incentivo importante para encarar lo que viene: "No hemos realizado una especial perfecta, pero ilusiona ganar una especial. Viene bien, después de los problemas de las primeras jornadas, aunque hayamos tenido un pinchazo y nos hayamos perdido una vez".

"Resultaba difícil abrir pista y Carlos (Sainz) perdió un poco de tiempo. Había más piedras de lo anunciado y los últimos 60 kilómetros han sido realmente complicados", siguió.

En las primeras especiales mostró malestar por no tener buena comunicación con su navegante, ya que a ambos se les hizo difícil hacerlo sin tener un inglés fluido. Pero hoy, eso quedó atrás y "Monsieur Dakar" lo resaltó: "Hemos logrado una comunicación más serena y precisa con mi copiloto; cada vez es mejor".

"Es genial este nuevo Dakar. Ofrece todos los ingredientes: la belleza de los paisajes, la complejidad de la navegación. Por el momento, hay que felicitar a los organizadores", cerró.