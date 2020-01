Peterhansel no se aclara con las indicaciones en inglés de su copiloto

El piloto francés Stéphane Peterhansel (Mini). el más laureado del Dakar con trece títulos, de ellos seis en moto y siete en coche, ha tenido un inicio de rally discreto en Arabia Saudí que achaca a las indicaciones en inglés de su copiloto, el portugués Paulo Fiuza.



Es la primera vez que Peterhansel, compañero de equipo del español Carlos Sainz, tiene a un copiloto que no habla francés, y eso se ha convertido en un problema para afrontar las dos primeras etapas de este Dakar, donde la navegación y la buena comunicación entre piloto y copiloto han sido claves para no perder tiempo.



"En 21 ediciones del Dakar, nunca me he comunicado con el copiloto en inglés, así que habrá que acostumbrarse", dijo Peterhansel al terminar la primera etapa del rally segundo, a solo dos minutos del lituano Vaidotas Zala, ganador de esa etapa.



El asunto fue peor el domingo cuando perdió más de 22 minutos en la segunda etapa entre las ciudades de Al Wajh y Neom, a orillas del Mar Rojo. Por un momento terminaron perdidos y en otro se desconectó la columna de dirección, lo que también influyó en el mal día del francés.



"La navegación se complica y mi inglés no mejora", comentó al llegar al campamento 'Monsieur Dakar', como se le conoce dentro e la caravana del rally.



Aunque el piloto galo tiene buenas nociones de navegación y de lectura del "roadbook" (hoja de ruta), siempre había estado acompañado de expertos copilotos compatriotas suyos, como David Castera, actual director del Dakar, o Jean-Paul Cottret, quien también ha intervenido en el diseño de las etapas de esta edición.



En esta edición tenía previsto participar en el rally con su mujer Andrea Peterhansel como copiloto, un sueño que ambos querían cumplir desde hacía tiempo, y para lo que se habían entrenado en los últimos meses, pero una lesión de última hora impidió a la alemana tomar la salida del rally.



Juntos, Stéphane y Andrea consiguieron este año la copa del mundo de rallys fuera de pista, con lo que demostraron la complicidad de ambos también dentro del automóvil.



Sin embargo, a última hora el equipo X-Raid Mini, donde Peterhansel va al volante a uno de sus buggys, anunció que el portugués Fiuza se sentaría a la derecha de 'Monsieur Dakar' para esta edición del raid que se celebra íntegramente en Arabia Saudí.



El Dakar se disputa del 5 al 17 de enero con salida en Yeda y meta en Qiddiya, la ciudad de ocio que se construye a la afueras de Riad. En total el rally tiene un recorrido de casi 8.000 kilómetros, de los que más de 5.000 son cronometrados.