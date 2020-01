La navegación sorprende y complica a los grandes candidatos

Antes de comenzar esta edición, los organizadores tomaron determinaciones para evitar trampas y decidió entregar ya pintados con su propio sistema de colores los roadbook. Por si fuera poco, en 6 etapas se entregará 15 minutos antes de emprender la marcha y hoy fue una de ellas.

La adaptación para los navegantes es corta y por esa razón muchos tuvieron complicaciones durante el tramo que tuvo final en Neom. Uno de ellos fue Stéphane Peterhansel. El piloto de Mini finalizó 13º de la etapa a unos 20 minutos de Giniel de Villiers y contó: "La navegación se complica y mi inglés no mejora. Hemos tenido que volver para encontrar el camino, pero no hemos sido los únicos".

Nasser Al-Attiyah también sufrió con esta situación aunque también cedió terreno tras haber pinchado en tres ocasiones. "Tres pinchazos ayer, tres pinchazos hoy. No es fácil, es terreno nuevo para todo el mundo. Además, hoy nos hemos perdido y hemos dejado escapar unos diez minutos. En fin, todo el mundo comete errores. Es un Dakar interesante, la organización ha hecho un buen trabajo", señaló.

Carlos Sainz, segundo en la general por detrás de Terranova, confesó que no lograron adaptarse a este cambio y que parte de lo cedido fue por haberse perdido: "La etapa de hoy no estaba yendo mal, pero es muy difícil la navegación. Abrimos una parte de la etapa y al final hemos perdido muchos minutos. Tuvimos que dar media vuelta dos veces. No encontrábamos el camino. Luego lo hemos conseguido, pero hemos perdido mucho tiempo".