Es oficial: el "nuevo Cristiano" será compañero de Leo Messi

Francisco Trincao será jugador del Barcelona desde el próximo mes de julio. El futbolista portugués del Sporting Braga se convertirá en Culé a partir de la próxima temporada a cambio de 31 millones de euros. Trincao firma por las próximas cinco temporadas y su cláusula de rescisión queda fijada en 500 millones de euros.

A sus 20 años, el de Viana do Castelo fue estrella en el pasado Mundial Sub 20, en el que se salvó de las críticas pese al pobre papel de su Selección. Su evolución en el Sporting de Braga no ha pasado desapercibida, y varios clubes importantes de Europa posaron sus ojos sobre él, pero el Barça es el que se lo terminó llevando.

Su talento lo llevó a ganarse la comparación con Cristiano Ronaldo. Su potencia física (ronda los 185 centímetros), potencia, velocidad y habilidad lo convierten en una amenaza por varios costados y, aunque puede jugar en los tres puestos del frente de ataque, suele actuar como extremo derecho.

Comunicado del FC Barcelona

El FC Barcelona y el SC Braga han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Francisco Trincão, que se incorporará a la disciplina azulgrana el día 1 de julio de 2020.

El coste de la operación es de 31 millones de euros y el jugador firmará contrato con el Club para las próximas cinco temporadas, hasta el final del curso 2024/25, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.