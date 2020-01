Boca y una baja sensible que se mantiene

Esteban Andrada no viajará a Córdoba para el partido ante Talleres, que se jugará el domingo a las 21.45. El arquero continúa con la recuperación del esguince de ligamento lateral interno en la rodilla derecha que sufrió el 14 de enero en un entrenamiento.



La idea del cuerpo médico es no apurar al guardameta, que recién ayer se sumó al trabajo con sus compañeros. El buen rendimiento de Marcos Díaz frente a Independiente generó cierta tranquilidad en el cuerpo técnico para volver a confiar en el ex Huracán de cara al duelo en el estadio Mario Kempes.



El siguiente partido de Boca será con Atlético Tucumán, que se jugará el sábado 8 de febrero a las 21.45 en la Bombonera. Si Andrada se entrena con normalidad durante toda la semana y se muestra en óptimas condiciones, es probable que Miguel Ángel Russo le devuelva la titularidad contra el Decano.

uD83CuDFA5 El equipo de Miguel Ángel Russo completó otro día de trabajo en el predio de Ezeiza.#VamosBoca uD83DuDC4A pic.twitter.com/hW24756hKy — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 29, 2020