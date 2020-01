¿Se cae el pase de Adolfo Gaich al fútbol europeo?

Después de varias idas y vueltas, parecía que el pase de Adolfo Gaich desde San Lorenzo al Brujas de Bélgica ya estaba concretado, ya que los dirigentes de ambos equipos habían llegado a un acuerdo de palabra, sin embargo aparecieron algunos imprevistos y, por ahora, la transferencia del atacante está en suspenso.

San Lorenzo y Brujas acordaron la transferencia del jugador en 17 millones de dólares y al Ciclón le quedarían, tras la deducción de impuestos y gastos de la operación, 14 millones. Además, el elenco de Boedo pidió quedarse con el 10% de una futura venta.

El problema surgió en las últimas horas ya que Brujas cambió la forma de pago y no presentó los avales para respaldar la operación. Además, exigían que el delantero viajara desde Colombia, donde está disputando el Preolímpico con la Selección Sub 23, hacia Argentina para hacerse la revisión médica y firmar el contrato, algo que en el cuerpo técnico de Fernando Batista no había caído bien.

A través de Twitter, la AFA comunicó que "el delantero Adolfo Gaich, quién tenía la autorización de Argentina para viajar a Buenos Aires, finalmente no irá en el día de la fecha y permanecerá en Colombia junto al resto del plantel".

#Sub23 El delantero Adolfo Gaich, quién tenía la autorización de @Argentina para viajar a Buenos Aires, finalmente no irá en el día de la fecha y permanecerá en Colombia junto al resto del plantel. — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) January 29, 2020

Según informa el diario Clarín, que se puso en contacto con la dirigencia de San Lorenzo, el presidente Marcelo Tinelli avisó que hasta que no se presenten los avales no liberará al delantero, y una vez que se resuelvan estos inconvenientes se le harán los estudios de rigor en tierras colombianas para no afectar a la Selección.

De todas maneras, la dirigencia de San Lorenzo confía que en las próximas horas se solucionarán los imprevistos y el pase se concretará.