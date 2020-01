"Nos arruinaron la vida": el video viral de un hincha de Boca insultando a Pablo Pérez

Pablo Pérez regresó el domingo a la Bombonera y no fue bien recibido. El volante no dejó un buen recuerdo en su paso por Boca Juniors, a pesar de haber ganado algunos títulos, y el público no estuvo indiferente a su presencia, ya que lo silbó todo el partido, sobre todo cuando fue expulsado por una patada con mala intención, fiel a su estilo, contra Jorman Campuzano.

En las últimas horas se viralizó un video en el que un hincha descarga toda su furia contra Pérez, quien luego de ver la roja se quedó "escondido" en la boca del túnel visitante, pegado al alambrado que divide el campo de juego con la popular de Boca.

"¡Hijo de puta! ¡Cagón de mierda! ¡Nos arruinaste la vida, hijo de puta! ¡Vos y todos los putos esos que jugaron la final! ¡La concha de tu madre!", fueron algunos de los insultos hacia Pablo Pérez.