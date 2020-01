Hugo Moyano: "No creo que Pablo Pérez siga en Independiente"

Si bien la relación entre el volante Pablo Pérez e Independiente parece haber llegado a un punto de no retorno, lo cierto es que todavía está lejos de resolverse. Eso sí, para el presidente Hugo Moyano, no parece haber demasiadas dudas: "No creo que siga siendo jugador nuestro".

Mientras se preparaba para ingresar a la reunión entre Superliga y AFA para definir y explicar el proceso de licitación de derechos internacionales, entre otras cosas, el máximo dirigente del Rojo dialogó con TyC Sports y, al ser consultado respecto del caso del exjugador de Boca, fue claro: "Seguro que no sigue".

BOMBA de Hugo Moyano: "No creo que Pablo Pérez siga siendo jugador de #Independiente".

Por el lado del jugador, la postura parece ser diametralmente opuesta, ya que no quiere irse de Independiente y aclaró que, si deciden rescindir su contrato, deberán pagarle la totalidad del mismo, algo que hoy el Rojo no estaría interesado en hacer.

De esta manera, la situación parece estancada, aunque Moyano le marcó la cancha y confirmó que, para él, Pablo Pérez no seguirá en Independiente.