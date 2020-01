El rechazo a la designación de Macri en FIFA sigue sumando adeptos

El Círculo de Directivos y ex Directivos del Fútbol Argentino (CIDEDFA) emitió hoy un comunicado en rechazo a la designación del ex presidente Mauricio Macri como jefe de la Fundación FIFA, oficializada el martes por Gianni Infantino, titular del entre rector de esee deporte en el mundo, y advirtió que esa "decisión desacertada e inconsulta" pueda generar "nuevos desencuentros que no ayudarían al futuro de nuestro querido deporte".

"CIDEDFA acompaña el pensamiento unánime de los clubes Argentinos afiliados a la AFA que, con sorpresa, han tomado conocimiento de la designación del Ingeniero Mauricio Macri como Presidente ejecutivo de la Fundación FIFA", indicó el comunicado de la entidad de directivos.

La nota agregó que "lamentamos que la Entidad Madre del futbol mundial no haya consultado la opinión de la Asociación del Futbol Argentino que la representa en nuestro país".

"Mucho se ha trabajado para lograr la unidad del Futbol Argentino y reorganizarlo; sería lamentable que una decisión desacertada e inconsulta como esta y que fuera calificada por la Asociación del Futbol Argentino (AFA) como inapropiada pueda llevarnos a nuevos desencuentros que no ayudarían al futuro de nuestro querido deporte", completó el comunicado.

La Fundación FIFA se creó en 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA, con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo.

Su director general es el ex futbolista campeón del mundo francés Youri Djorkaeff y su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA ya asignó un presupuesto de 100 millones de dólares. Además, la FIFA tiene el objetivo de recaudar, junto con socios de todo el mundo y de diferentes sectores, mil millones de dólares para invertirlos en programas educativos.