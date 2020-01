Sciacqua: "Todos han entendido la idea de lo que pretendemos".

El director técnico de Godoy Cruz, Mario Sciacqua, aseguró este jueves que "no se le puede" jugar "de igual a igual" a River Plate, el rival del próximo sábado en Mendoza por la 17ma fecha de la Superliga, ya que es un equipo "que se conoce de memoria".



En la previa de su presentación en el banco de suplentes del "Tomba", el entrenador también advirtió: "Si vamos a estar asustados, estamos en el horno porque River te pinta la cara".



"A River no se le puede jugar de igual a igual. Es un rival que tiene una posición increíble y se conoce de memoria", manifestó Sciacqua en conferencia de prensa.



Más allá de la dificultad de recibir a uno de los punteros de la Superliga, el ex DT de Patronato remarcó que enfrentar a River genera "motivación" en el plantel.

En las últimas horas se sumó el volante peruano Wilder Cartagena y el equipo mendocino ya suma ocho caras nuevas.



El arquero Rodrigo Rey, los defensores Enzo Ybáñez, Gianluca Ferrari, Gabriel Carrasco, Christian Almeida y Marcelo Herrera y delantero ecuatoriano Jaime Ayoví (todavía no llegó al país) completan la lista de refuerzos.



Una probable formación sería con Rodrigo Rey; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera y Enzo Ybañez; Gabriel Carrasco, Juan Andrada, Fabián Henríquez y Gabriel Alanís; Tomás Badaloni y Miguel Merentiel.



Las cuatro bajas confirmadas son: los defensores Tomás Cardona y Joaquín Varela, por lesión; el goleador Santiago "Morro" García, por suspensión; y Juan Francisco Brunetta, afectado al seleccionado sub 23.



El partido contra River Plate se disputará el sábado a las 21.45 en el estadio Malvinas Argentinas con Mauro Vigliano como árbitro.