Goles de Funes Mori y Meza en el triunfo del Monterrey de Mohamed

El argentino Maximiliano Meza (ex Gimnasia e Independiente) marcó dos goles en el triunfo del Monterrey, actual campeón mexicano dirigido por Antonio Mohamed, por 4 a 3 ante Celaya, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de México.



El cotejo se jugó en el estadio Miguel Alemán Valdés y los restantes tantos del Monterrey fueron convertidos por el argentino Rogelio Funes Mori (ex River) de tiro penal y Miguel Layun, en tanto que para Celeya marcaron Carlos Camacho, Edgard Leyes y Leobardo López.

uD83DuDCF9| Revivamos los G??les del triunfo parcial en el partido de Ida de los Octavos de Final de la @CopaMx uD83EuDD20



¡Nos vemos en la Casa Rayada! #RayemosLaCopa #ArribaElMonterrey uD83DuDD35?? pic.twitter.com/vNV9AsuDGv — Rayados (@Rayados) January 23, 2020





En Celaya jugaron los argentinos Cristian Campestrini (ex arquero de Arsenal y Chacarita), Emiliano Ozuna (ex Estudiantes, Temperley y Aldosivi) y Daniel Rivero (ex All Boys).



Morelia, dirigido por el argentino Pablo Guede, fue goleado en la visita a Cafeterros por 4 a 1, que sumó un tanto por intermedio del argentino Daniel Imperiale (ex Tigre, Quilmes, Gimnasia e Independiente).



Ignacio Malcorra (ex Aldosivi y Unión) hizo un gol en la derrota de Pumas como visitante frente a Santos Laguna por 4 a 2, mientras que en el cotejo que completó la programación de anoche Atlas superó a Toluca por 2 a 1.