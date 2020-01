Batalla campal en el básquet universitario de EEUU

El juego entre Kansas y Kansas State, del básquet universitario de los Estados Unidos, tuvo un final lamentable. Segundos antes de que concluyera se desató una pelea campal, en la que el jugador Silvio De Sousa perdió los estribos e intentó lanzar un banco.

Todo comenzó cuando De Juan Gordon logró robar el balón a los Jayhawks, que intentaban quemar el tiempo en el reloj, al buscar encestar, De Sousa realizó un tapón mandando a su rival al suelo y festejó de manera agresiva dicha acción, lo que causó que desatara la pelea entre ambos equipos.

Las cosas se salieron de control, al grado de que De Sousa intentó agredir a los rivales con un banco, derivando su expulsión y la de todos los jugadores de ambos equipos, excepto de cinco para que se pudiera concluir el partido.

El entrenador de Kansas, Bill Self, anunció que De Sousa ha sido suspendido por tiempo indeterminado, hasta que se conozca si la Universidad de Kansas o la organización del torneo aplicarán una sanción. "Estamos decepcionados con sus acciones y no hay lugar en el juego para ese comportamiento", aseguró Self.