Franco Caimi y un positivo shakedown en tierras árabes

Muy contento con mi primer contacto con la moto en terreno Arabe! Todo a punto y con muchas ganas de que el 5 empiece este @dakarrally @dakarinsaudi . Gracias a todo el team @yamaharacingcomofficial a mi mec @ffaculastra y mi helper @brunojacomy . Esto ya empieza amigosss ud83dudd25ud83dudd25 #22 ud83dudcf8 @rally_zone