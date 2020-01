Seis argentinos jugarán desde mañana en el primer Grand Slam del año

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, comenzará mañana en Melbourne con la participación de seis tenistas argentinos y la atención puesta en el factor climático, debido a los incendios forestales que vienen contaminando el aire en el país oceánico.



Diego Schwartzman, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Marco Trungelliti, quien ingresó al cuadro principal tras ganar la clasificación, serán los representantes argentinos en Australia, que no contará con jugadoras en el cuadro femenino. Cinco de los seis argentinos debutarán el lunes, en el primer día de la competencia, y Delbonis lo hará el martes.



Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking de la ATP, se presentará ante el sudafricano Lloyd Harris (91°) en el court 7 del complejo de Melbourne no antes de las 16 hora local (las 2 de la madrugada en la Argentina, ya que hay 14 horas más en Australia).



El Peque Schwartzman, de 27 años y que no llega al 1,70 metro, enfrentará al sudafricano, de 22 años y 1,93 metro, por primera vez en el circuito ATP. La mejor actuación del porteño en Melbourne fue en 2018, cuando llegó a los octavos de final.



El bahiense Pella (22°) debutará ante el australiano John-Patrick Smith (303°), en el primer turno de la cancha 8, a las 21 del domingo en nuestro país. El zurdo buscará superar por primera vez la segunda ronda de Australia y repetir lo que hizo en el último Wimbledon, cuando alcanzó los cuartos de final.



El cordobés Juan Ignacio Londero (51°) tendrá una difícil presentación contra el búlgaro Grigor Dimitrov (18°), en el tercer turno del Melbourne Arena, mientras que el correntino Mayer (100°) se medirá con el estadounidense Tommy Paul (90°) cerca de la medianoche argentina, en la cancha 11.



Marco Trungelliti avanzó hoy al cuadro principal tras vencer al italiano Lorenzo Giustino por 6-2, 1-6 y 7-6 (10-4 el tie break) en la tercera ronda de la clasificación. El santiagueño, número 210 del ranking mundial, enfrentará al estadounidense Tennys Sandgren (68) en el segundo turno de la cancha 14.



Trungelliti tuvo su mejor actuación en el Open australiano en 2016 cuando ingresó a través de la qualy y fue eliminado en segunda ronda por el búlgaro Grigor Dimitrov por 3-6 6-4 2-6 y 5-7.



Por otra parte, el azuleño Federico Delbonis (73 del mundo) jugará su primer encuentro en la jornada del martes ante el difícil portugués Joao Sousa (58). En caso de pasar, Delbonis podría cruzarse en la segunda ronda con el español Rafael Nadal, número uno del ranking.



Nadal debutará ante el boliviano Hugo Dellien y no tiene un cuadro sencillo hasta las rondas finales, aunque por su lado evitó chocar con los ex N°1, el suizo Roger Federer (3) y el serbio Novak Djokovic (2).



El español, campeón de 2009 en el Grand Slam australiano, jugará contra Dellien (72 y que nunca estuvo en el Abierto en Melbourne); si gana se cruzará con el vencedor de Delbonis-Sousa. Un posible cruce de octavos de final sería el australiano Nick Kyrgios, con el que Nadal no mantiene una buena relación ni dentro ni fuera de la cancha y ante el que jugaría con el público en contra.



Djokovic, gran favorito y siete veces campeón del torneo, iniciará contra el alemán Jan-Lennard Struff, en tanto que Federer (a quien 'Nole' se cruzaría recién en las semifinales) debutará frente al estadounidense Steve Johnson.





La nueva edición del Abierto de Australia, que se juega sobre superficie rápida y repartirá más de 22 millones de dólares en premios, no contará con la participación del tandilense Juan Martín Del Potro, cuartofinalista en 2009 y 2012, ya que continúa recuperándose de una lesión en su rodilla derecha.



La organización tomarán mediciones de la calidad del aire en forma constante y los partidos serán suspendidos si corre riesgo la salud de los participantes en el Open australiano.