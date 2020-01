Bochini y un particular pedido para Lucas Pusineri

Lucas Pusineri palpitó su debut en Independiente, que recibirá a River el domingo a las 19.10 por un partido pendiente de la 14ª fecha de la Superliga, y además reveló un pedido que le hizo el máximo ídolo de la historia del club. “Estoy contento y ansioso. Los jugadores tuvieron una muy buena predisposición y tenemos ganas de arrancar”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

El técnico del Rojo no dio a conocer el equipo y destacó que “faltan algunos detalles para definirlo”. Además, agregó: “El sistema depende de cómo uno ve a los futbolistas en la semana. Puede variar, porque las formaciones cambian. Ojalá haya vértigo, solidez y resultado. Que seamos peligrosos para los rivales”.

Con respecto a la posible venta de Nicolás Figal a Inter de Miami, Pusineri fue contundente. "Está la chance, pero no lo tengo confirmado. Si bien conozco la realidad del club, priorizo mucho lo que tenemos. A veces el mejor refuerzo no es el que viene de afuera, sino potenciar al de adentro. Me gustaría que pueda llegar alguna cara nueva para tener competencia interna”, manifestó.

El entrenador también se refirió a la charla que tuvo con Ricardo Bochini y confesó que “pidió que el equipo ataque y sea protagonista”. En tanto, cerró: “Necesito la unidad de los ex futbolistas. Hablé con algunos y lo haré con otros. Estamos para los que quieran venir a colaborar. Ellos construyeron la mística y la historia de este club”.