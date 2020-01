El mejor árbitro de rugby del mundo sobre cómo utilizar el VAR en el fútbol

Me gusta el fútbol, ​​sintonizo el partido del día siempre que puedo y me intereso por lo que está sucediendo. No soy un experto en particular y no soy tan apasionado como muchos otros, pero debo disfrutar de un buen juego.

Y aunque he estado tan ocupado recientemente que no he podido ver tanta acción como me hubiera gustado, estoy, por supuesto, totalmente consciente de la molestia que se está produciendo en todas partes sobre VAR (Asistente de video Árbitro). En programas de radio, redes sociales, etc.

Justo en este momento, es el tema el que domina sobre cualquier otro en el fútbol, ​​con gerentes, jugadores, expertos y, lo más importante, los fanáticos que expresan puntos de vista fuertes. Parece estar causando cualquier tipo de frustraciones y descontento, lo que supongo que es un poco inevitable cuando algo nuevo entra y requiere un poco de tiempo para acostumbrarse.

Dado que hemos tenido el TMO en rugby durante varios años, invariablemente me hacen la pregunta sobre VAR en el fútbol y cómo siento que funciona cuando hago las preguntas y respuestas después de la cena.

Mi respuesta es siempre la misma. Que el juego moderno, ya sea fútbol o rugby, es tan increíblemente rápido que si quieres tomar las decisiones correctas, entonces necesitas tecnología para asegurarte.

Dado el ritmo al que se juegan los deportes y el intenso escrutinio, es humanamente imposible para el árbitro del día del partido, o sus jueces de línea, ver todo desde los ángulos en los que se encuentran. Seamos honestos, ¿cuántos de ustedes han necesitado ver una repetición de una decisión y reducir la velocidad, mirar desde un ángulo completamente diferente a los funcionarios, para tomar una decisión?

La clave de la tecnología es garantizar que las grandes decisiones sean correctas, que un equipo no pierda un juego debido a algo que un árbitro o sus asistentes se equivocan fundamentalmente.

Un poco como Cardiff City en la Premier League la temporada pasada, cuando César Azpilicueta del Chelsea dirigió a casa un empate cuando estaba varios metros fuera de juego. Fue el punto de inflexión del partido cuando los Bluebirds perdieron. Bajo VAR esta temporada, ese objetivo no se habría mantenido. Cardiff bien pudo haber ganado el partido, incluso mantener su lugar en la Premier League.

Así de importante es la tecnología, cómo puede funcionar para el mejoramiento de todos. Pero eso no significa que no haya áreas donde se pueda mejorar.

La controversia del fuera de juego

Uno de los grandes problemas en este momento es la situación con los fuera de juego, la gente levantando un escándalo si un brazo, o una uña del pie, está marginalmente frente al último defensor.

No se puede culpar a los funcionarios, incluido VAR, por este. Estás fuera de juego o no lo estás. No hay un área gris. En el fútbol, ​​siempre que influyas directamente en el juego, esa es la regla. Eso es lo que VAR está juzgando.

Escucha, como árbitro puedes tener un elemento de cosas abiertas a la interpretación. Por ejemplo, un medio scrum recoge la pelota de un scrum o ruck, puedo ver que el extremo contrario en el otro lado del campo está ligeramente fuera de juego, el medio scrum va al lado ciego sin intención de dirigirse a la apertura , entonces sigue jugando y manejaré la situación. Es una pena que puedo poner en el bolsillo, por así decirlo.

Para mí, eso es empatía, saber cuándo no hacer sonar el silbato, porque el extremo no influye en las cosas. Sin embargo, si el medio scrum dio un paso hacia el extremo, pero ve que el espacio está cerrado porque nota que el extremo está fuera de juego, lo que significa que cambia su carrera para ir al lado ciego, entonces estaría jugando ventaja por una penalización de fuera de juego como el extremo ha influido en el juego al estar fuera de juego.

No estoy seguro de si es lo mismo con el fútbol. Si estás involucrado en un movimiento que lleva a una meta, e incluso estás fuera de juego en un milímetro, eso se considera fuera de juego. ¿Pero es el problema más con las reglas del juego, en lugar de los funcionarios que tienen que aplicarlas?

Del mismo modo con VAR y el TMO. Una vez que vayas a ellos para revisar algo, une las manos del árbitro para aplicar la empatía y la decisión debe ser técnica. ¿Está fuera de juego, sí o no, tal como está la regla? Así que no culpe al árbitro ni a los funcionarios del VAR, tienen que cumplir con la letra de la ley.

Por lo tanto, puede ser que la regla necesite cambiar, no la interpretación VAR. Tal vez eso si una pequeña parte de su cuerpo está fuera de juego, pero el resto está fuera de juego, tal vez el objetivo aún debería mantenerse.

Por lo tanto, la pregunta que debe hacerse la próxima vez que no esté satisfecho con VAR es ¿qué dice realmente la regla y VAR tiene la autoridad para decidir si el jugador de fuera de juego tiene un efecto material sobre lo que sucede después?