Ameal salió al cruce y aclaró: "El domingo vamos a elecciones"

El candidato a presidente de Boca Jorge Ameal aseguró que el próximo domingo habrá elecciones en el club a pesar de la solicitud de tres socios para impugnar a Identidad Xeneize, que conforma con el máximo ídolo Juan Román Riquelme, por supuestas irregularidades en su conformación.



"El domingo vamos a elecciones, no se hagan problemas. El 27 de noviembre se presentaron las listas y fueron aprobadas", sostuvo Ameal, quien encabeza la lista "Frente por la recuperación de la Identidad Xeneize", en diálogo con Crónica TV.

La declaración del ex presidente de Boca fue respaldada por la presentación de pruebas a cargo de Carlos Navarro, quien en su cuenta de Twitter aclaró la situación y participación de la agrupación "Por Un Boca Mejor" -que apoya a Ameal- en las pasadas elecciones de 2015, con el consenso del actual secretario del club, Carlos Aguas.



"Dadas las causas invocadas por Uds. en dicha misiva, esta Comisión Electoral considera atendible la no participación de la Agrupación en el acto eleccionario del 6 de diciembre de 2015, a los fines de no computar la misma en relación con el cese automático de personería electoral de la Agrupación, previsto en el artículo 16 del Reglamento General de Comicios", se lee textualmente en la carta suscripta por Boca el 19 de noviembre de 2015.



Por lo tanto, "Por Un Boca Mejor" no perdió la personería jurídica en el club de la Ribera y estaría en condiciones de participar en las elecciones del próximo domingo.



En tanto, el titular de "Unidos Para Volver A Ganar", José Beraldi, pidió la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ), pero se expresó favorable a impugnar la lista de Ameal en declaraciones a TyC Sports.



"No tenemos pensado una postergación. Estamos a 48 horas de los comicios y esto fue algo sorpresivo. Nuestra idea es que se desarrollen los comicios de igual manera, tratando de ver de qué manera podemos solucionar esta irregularidad", explicó Aguas, miembro de la Comisión Electoral y uno de los vocales de la oficialista "La Mitad Más Vos", según consta en Olé.