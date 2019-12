Riquelme habló de la continuidad de Tevez y el Apache le respondió

Juan Román Riquelme tocó todos los temas de la actualidad de Boca, en su gira mediática, a días de las elecciones presidenciales en el club de la Ribera. Uno de los que más se destacó y más ruido hizo fue el futuro de Carlos Tevez, al que aseguró que seguirá si gana Jorge Ameal como presidente.

Menos de 24 horas después, llegó la respuesta de Tevez. "Soy un agradecido a Román, pero por todo, no solamente por las palabras ni nada", reconoció el delantero de 35 años, y explicó por qué se habían distanciado: "Lo que tuve que decirle en su momento y la crítica que tuve hacia él fue algo que yo sentía y tenía que decirlo. Pero después soy un agradecido porque Román es el máximo ídolo del club".

"Está muy bien que Román (Riquelme) se meta en la política. Yo no me voy a meter porque me parece que no sería justo de mi parte, estando dentro del club. Tengo ganas de quedarme, porque Boca es mi vida", agregó.

#TevezConFantinoenFC Carlos Tevez, contundente: su sueño es seguir vistiendo la camiseta de Boca y retirarse en el club de La Ribera. pic.twitter.com/llNhBTfrcU — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 5, 2019

Y siguió: "Si me llaman Román o (Nicolás) Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, yo voy a estar. Yo quiero estar. Quiero seguir jugando. Ojalá sea en Boca, porque me quiero retirar con esta camiseta y siempre lo dice. Sea de cualquier cosa, hasta de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive, no me mueve nada más".

#TevezConFantinoEnFC La verdadera razón por la cual Carlos Tevez decidió irse al fútbol chino. @fantinofantino pic.twitter.com/nU13k8jYqT — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 5, 2019

#TevezConFantinoEnFC ¿Qué es Boca para Carlos Tevez? Imperdible confesión del ídolo xeneize junto a @fantinofantino. pic.twitter.com/jQ2lr7J8Uf — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 5, 2019