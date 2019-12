El City goleó al Burnley y acortó distancias

Dos tantos del brasileño Gabriel Jesús, uno del español Rodri y otro de Riyad Mahrez impulsaron este martes al Manchester City y recondujeron al conjunto de Pep Guardiola al camino del triunfo frente al Burnley (1-4).



En la siempre incómoda visita a Turf Moor, los celestes olvidaron el reciente traspié ante el Newcastle United, cuando dejaron escapar la renta dos veces.





Esta vez, aunque el partido siguió un guion parecido en la primera parte y Gabriel Jesús puso por delante a los suyos a los 24 minutos, no hubo respuesta por parte de los 'Clarets'.



El equipo de Guardiola, con tres españoles titulares (Angeliño, Rodri y David Silva) controló el encuentro y ya en la segunda parte los sentenció otra vez por medio del brasileño con una gran volea dentro del área, no dejando opción de réplica al equipo de Sean Dyche, que aún tuvo que aguantar un tercer tanto en las botas de Rodri, el segundo en su etapa en el City.



El español recogió un rechace en la frontal y estrelló el balón en las redes con un latigazo espectacular con la derecha, que luego redondearía Riyad Mahrez, décimo en la clasificación del Balón de Oro, con el cuarto tanto de la noche.



Fue además una inyección de confianza importante para el propio Gabriel Jesús, que no marcaba en Premier League desde el pasado 19 de octubre y que esta temporada solo llevaba cinco tantos, cuenta que después de este partido se ha elevado a siete.



El irlandés Robbie Brady hizo el del honor para el Burnley en el minuto 89.



Después de dos encuentros consecutivos sin ganar, entre Premier y Champions, el City vuelve a la senda de la victoria y mete algo de presión a los equipos de la parte alta de la tabla.



Al falta de que se complete la jornada, los de Guardiola son segundos, con 32 puntos, a ocho de distancia del Liverpool, con los mismos que el Leicester City y seis más que el Chelsea.



El próximo obstáculo del Manchester City será su vecino del Manchester United el próximo sábado a las 16:30 GMT en el Etihad Stadium.