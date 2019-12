Se cayó el regreso de Ortigoza a San Lorenzo

A pesar de su deseo, Néstor Ortigoza no podrá volver para una tercera etapa al club que marcó su carrera futbolística. Es que después de su breve paso por Rosario Central, el mediocampista paraguayo que fue clave en la primera consagración de San Lorenzo en la Copa Libertadores, esperaba un llamado de la nueva dirigencia para analizar su futuro vinculado nuevamente al Ciclón.

Esa comunicación finalmente llegó este viernes, pero no tuvo el final esperado por el volante de 35 años. “Sí, hablé con Marcelo (Tinelli) por whatsapp y después al mediodía me llamó el Beto Acosta y me dijo que la prioridad de ellos y el trabajo que van a hacer de ahora en adelante es darle prioridad a los pibes.... La comparto, hay que aceptar a veces las cosas”, expresó Ortigoza en diálogo con el programa Un Buen Momento, de radio La Red.

“Estaba ilusionado. Yo estaba ilusionado con pegar la vuelta. Y ahora a mentalizarme para lo que viene, con seguir en otro club, seguir con mi carrera y salir campeón donde vaya. Porque yo sé que antes de retirarme voy a salir campeón”, agregó el futbolista que dio sus primeros pasos en el fútbol argentino en Argentinos Juniors, club donde se coronó campeón del torneo Clausura 2010.

Una vez que Ortigoza dejó al Bicho de La Paternal, se mudó al Bajo Flores para ponerse la camiseta azulgrana de San Lorenzo. En su primer paso por la institución de Boedo, el futbolista paraguayo fue decisivo para que el equipo mantenga la categoría. Tras un breve paso por el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, su regreso al Ciclón fue lleno de gloria: ganó el torneo Inicial 2013, la Supercopa Argentina 2015 y fue clave en la conquista de la Libertadores 2014, la primera en la historia del club.

En la charla, Ortigoza aprovechó para mostrar su tristeza por la decisión que tomó el club en el que jugó durante seis temporadas en Argentina. “Esta me duele, esta me dolió. No sé de dónde viene. No creo que venga del Beto (Acosta). El Beto es un fenómeno. Pero no se de donde viene".

Y al ser consultado sobre el cruce que tuvo con el flamante presidente de San Lorenzo, el volante fue muy descriptivo. “Me mandó un mensaje por whatsapp, por whatsapp hablamos con Marce (Tinelli). Me dijo que la secretaría técnica me iba a llamar, el Pipi (Romagnoli) o el Beto (Acosta) e iba a reducir el plantel. Que no me quería cerrar las puertas del club del todo, pero no veía viable que yo vuelva al club”, dijo Ortigoza.

“Me duele porque esta Marcelo. Él siempre me quiso. No se pudo dar la charla. Marcelo asumió hace poco la presidencia, debe estar con muchos quilombos. Estoy sorprendido igual que vos”, concluyó sobre el tema ante la pregunta de uno de los periodistas de la tira deportiva radial.

Antes de terminar la entrevista, el futuro de Ortigoza fue el tema a tratar. Tras el cruce con Diego Cocca que precipitó su salida de Rosario Central, el mediocampista que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011 y 2015 con la selección de Paraguay, se refirió al posible llamada de Diego Maradona para sumarlo a Gimnasia La Plata.

“A él es difícil decirle que no. Habría que sentarse a hablar para ver el proyecto. Que te llame Maradona es importantísimo”, dijo Néstor, que hace poco se vio con el entrenador del Lobo en un partido a beneficio que se realizó en el estadio de Argentinos Juniors, que lleva el nombre del histórico 10 del seleccionado argentino.