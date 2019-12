Cristiano, la fecha del retiro y su futuro después del fútbol

Cristiano Ronaldo se encuentra en Dubai, donde participará de la ceremonia de entrega de premio de los prestigiosos Globe Soccer Awards. Allí, mientras aguarda por la premiación, brindó una entrevista en la que habló del momento de su retiro.

"Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años. En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento", reconoció el atacante de Juventus.

"Mi éxito en mi campo es el resultado del trabajo duro y de una forma de vida. Trabajo continuamente para mejorar mis habilidades mentales y físicas. Aspiro a continuar mis estudios después de retirarme del fútbol", prosiguió.

"NO TENGO AÑOS MALOS PORQUE ME PREPARO"#CentralFOX Así se expresó Cristiano Ronaldo previo a la entrega de los Globe Soccer Awards en Dubai, donde además reveló su deseo de hacer una película en Hoollywood pic.twitter.com/R1MjmTwVdo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 28, 2019

Y remató: "Espero vivir más de 50 años para aprender cosas nuevas y enfrentar diferentes desafíos y tratar de encontrar soluciones para ellos. Una de las cosas en las que busco desafiarme, por ejemplo, es actuar en una película. Siempre recomiendo aprender todo lo nuevo. Esto es por lo que siempre me esfuerzo".

“No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie mas que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto”, sentenció.